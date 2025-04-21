Гвоздик зізнався, чому перестав стежити за новинами з України

Олександр Гвоздик зробив відверте зізнання щодо українських новин. Український боксер заявив, що перестав читати новини.

Колишній чемпіон світу за версією WBC розповів, що обмежив перегляд українських новин через їх негативний характер. Олександр Гвоздик запевнив, що робить від себе усе можливе, аби підтримати рідну країну, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Гвоздик про українські новини

Гвоздик додав, якби він міг зупинити війну, яку розпочала Росія, то зробив би це негайно.

Війна йде вже понад два роки. Я навіть зараз обмежив себе у перегляді новин, бо вони є поганими. Це жахливо, і я підтримую Україну настільки, наскільки можу. Що я можу зробити зараз? Якби я міг зупинити війну, я б зробив це негайно. Але, на жаль, я не можу,

– сказав Олександр.

Нагадаємо, що у ніч проти 20-го квітня 2025-го року (за київським часом) Гвоздик повернувся у ринг боєм проти Ентоні Голлавея. Вже у третьому раунді українець здолав суперника в андеркарді вечора боксу у Каліфорнії, двічі відправивши Ентоні в нокдаун по ходу переможного раунду.

Ця перемога стала для українського "Цвяха" 21-ю у професійній кар'єрі (17 – нокаутом) при 2-х поразках у 23-х боях. Ці два єдині поки що фіаско Гвоздик зазнав у двобоях проти росіянина Артура Бетербієва та американця Девіда Бенавідеса.