Бій відбувся в Оушенсайді в андеркарді Фундора – Амаї. "Цвях" здобув впевнену перемогу, нокаутувавши американця у третьому раунді поєдинку.

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Що сказав Гвоздик після бою

Олександр Гвоздик висловився після переможного поєдинку проти Ентоні Голлавея, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм боксера.

Український "Цвях" лаконічно прокоментував перемогу над американцем. Боксер наголосив, що потрібно відпочити та продовжувати працювати.

Справу зроблено. Трохи відпочинку та знову до роботи,

– сказав Гвоздик.

Раніше Олександр Гвоздик назвав бажаних суперників після бою проти Ентоні Голлавея. Українець хоче стати чемпіоном світу.