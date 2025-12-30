"Не хочу принизити": український боксер обрав найкращого серед братів Кличків і Майка Тайсона

Український боксер Олександр Гвоздик відповів на провокативне запитання, яке стосується братів Кличків. Колишній чемпіон світу поміркував, чи кращі легендарні брати за Майка Тайсона.

38-річний боксер визначив кращого із обох варіантів. Олександр Гвоздик зробив ставку не на своїх зіркових земляків, передає 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

Хто кращий – Майк Тайсон чи брати Клички?

Гвоздик обрав Майка Тайсона та аргументував свій вибір.

Ну, це провокативне питання. Знаєте, якби вони побоксували, то ми б дізналися, хто краще. Звичайно, якщо говорити про внесок у світовий бокс, то це Тайсон. Його знають усі й в усьому світі. Кличків, мабуть, не так. Не хочу принизити їхні досягнення, але Тайсон – є Тайсон. Візитна картка боксу,

– заявив Гвоздик.

Відзначимо, що брати Клички вже завершили свою кар'єру боксерів. Хоча Володимир все ще прагне стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана. Але повномасштабна війна відтягує цей легендарний камбек у ринг.

Натомість Майк Тайсон у листопаді 2024-го повернувся у професійний ринг із поразки від Джейка Пола. "Залізний Майк" у своєму інстаграмі вже анонсував майбутній виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера. Наразі невідома точна дата та місце проведення вечора боксу, але повідомлялось, що зустріч може відбутись навесні наступного 2026 року.

Чи переміг би Тайсон братів Кличків?

Евандер Холіфілд взяв участь у цікавому опитуванні від Daily Mail. Легендарний ексбоксер припустив, чи є хтось із боксерів, який би міг здолати Володимира та Віталія Кличка.

Холіфілд запевнив, що саме Майк Тайсон міг би тріумфувати у поєдинку проти когось із українських братів. Натомість не дав чіткої відповіді на те, чи зміг би "Залізний Майк" здолати Олександра Усика.

Цікаво, що Володимир Кличко ніколи не мріяв стати боксером.

Чому у Німеччині помер бокс після ери Кличків?

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі зробив відверте зізнання щодо перспектив та розвитку боксу у Німеччині. "Циганський король" позитивно оцінив появу та майбутнє Агіта Кабаєла, який нарешті зможе повернути бокс у цю європейську країну.

На думку Тайсона, бокс у Німеччині помер після відходу братів Кличків на пенсію.

"У Німеччині давно не було великої зірки. На початку 2000-х там були Клички, Артур Абрахам, Марко Хук – справжня епоха. Потім після Кличків усе ніби померло, утворилася порожнеча. Думаю, Агіт може її заповнити", – сказав Ф'юрі у коментарі DAZN.