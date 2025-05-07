"Призначте мені дату": зірковий український боксер висловив готовність до титульного бою

Олександр Усик нещодавно провів чудовий виступ у ринзі. Український "Цвях" знищив Ентоні Голлавея у другому раунді поєдинку на вечорі боксу в США.

Тепер боксер роздумує над своїм майбутнім. Гвоздик заявив про готовність битись за титул, адже планує стати чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Що сказав Гвоздик

Олександр Гвоздик заявив, що хоче провести титульний бій якомога швидше. Боксер наголосив, що він провів проміжний поєдинок і тепер йому не потрібен час на розкачку.

Оскільки я маю великий досвід, то знаю, як підготуватися до цих великих боїв. Мені справді не потрібен цей час, щоб знову налаштуватися. Просто призначте мені дату, і я буду готовий,

– сказав Гвоздик.

До цього український "Цвях" виступав із гучними заявами. Гвоздик говорив про те, що готовий битись з будь-яким топовим суперником, що виступає у напівважкому дивізіоні.

Раніше Олександру Гвоздику пропонували провести бій проти колишнього чемпіона світу. Поєдинок може відбутись восени цього року.