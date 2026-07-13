Бій відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренги, пише Ring Magazine. Пряму трансляцію вечора боксу покаже стрімінгова платформа DAZN.

Що відомо про бій Хижняка?

Хижняк дебютував на професійному ринзі у березні 2026 року, коли в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона на вечорі боксу Rising Stars, організованому промоутерською компанією Usyk 17 Promotions.

20-річний Патрач востаннє виходив на ринг у квітні, коли здобув перемогу над Стівеном Крамбертом. На момент оголошення поєдинку француз залишається непереможеним у професійній кар'єрі, на його рахунку вісім перемог, п'ять із яких нокаутом, а також одна нічия.

Для Джошуа цей поєдинок стане проміжним перед одним із найочікуваніших боїв у надважкій вазі. Британець уже підписав контракт на зустріч із Тайсоном Ф'юрі, яка запланована на кінець 2026 року та транслюватиметься на Netflix.