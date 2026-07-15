Про це Хижняк розповів у спілкуванні з журналістами, назвавши ключові риси, які, на його думку, вирізняють найвидатніших боксерів минулого та сьогодення. Відео опублікувала сторінка usyk17.promotions.

Яких боксерів назвав Хижняк?

Український спортсмен відзначив витривалість Теренса Кроуфорда, футворк Сауля Альвареса, боксерський інтелект Василя Ломаченка, джеб Володимира Кличка, захист Флойда Мейвезера, швидкість Менні Пак'яо та силу Оскара Де Ла Хойї.

Окремо Хижняк виділив Усика, назвавши його "топом з топів".

Топ з топів – Олександр Усик. Пишаємося ним, захоплюємося і ставимо в приклад,

– сказав Хижняк.

Коли та з ким відбудеться наступний бій Хижняка?

Наступний поєдинок Хижняка відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це стане другим боєм українця на професійному рингу.

Суперником боксера буде 20-річний непереможений француз Ленні Патрач, який має рекорд: 8 перемог (5 нокаутом), 1 нічия та жодної поразки.

Поєдинок пройде в андеркарді масштабного вечора боксу, головною подією якого стане зустріч Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.

Нагадаємо, у березні цього року Хижняк успішно дебютував серед професіоналів, нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона вже в першому раунді.

Пряму трансляцію всього боксерського шоу здійснюватиме стримінгова платформа DAZN.