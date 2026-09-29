Він зазначив, що без професійної та злагодженої команди боксеру важко грамотно планувати кар'єру, підбирати необхідні бої та поступово підніматися у світових рейтингах. Про це повідомляє vRINGE.

Хижняк про команду Усика

Боксер зазначив, що не переймається питаннями стратегії, оскільки може покластися на людей зі своєї команди.

Без команди дуже складно рухатися. Важко зрозуміти, як вибудувати стратегію, як завоювати ці титули, які бої потрібні, щоб підніматися в рейтингах. Це насправді все дуже важливо. Ти можеш бути сильним боксером, але якщо у тебе немає хорошої команди, яка тобі допомагає в цьому, то буде дуже складно,

– сказав українець.

Сам Хижняк зосереджується на підготовці та якості власної роботи.

Я роблю свою частину роботи. А величезну частину своєї роботи виконує команда. І лише разом це приносить результат. Я переживаю тільки за себе. За ту роботу, яку я маю зробити. Переживаю, щоб не просто зробити, а зробити якісно. А щодо стратегії та всіх таких моментів… Я в цьому мало що розумію,

– додав він.

Окремо він подякував Усику та його команді за підтримку та допомогу в розвитку його професійної кар'єри.

Вдячний тим людям, які максимально допомагають мені. Я довіряю їм у цьому. Так і має бути. Кожна людина в команді займається своєю справою. Вдячний Усику та його команді – вони підставили мені плече,

– зазначив Хижняк.

Нагадаємо, Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions. 22 серпня він провів третій поєдинок на професійному рингу. У Львові українець одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Дурваля Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Ця перемога стала для Хижняка першою в титульному поєдинку на професійному рівні та принесла йому пояс WBA Gold International.