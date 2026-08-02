Про це він розповів на ютуб-каналі Дар'ї Дідковської, де поділився історією свого шляху в спортивній індустрії. Також він згадав про перше знайомство з українським боксером.

Випадкова поїздка, яка змінила все

За словами Красюка, у 2012 році він разом із бізнес-партнерами вирушив до Лондона на ділові зустрічі, пов'язані з розробкою програмного забезпечення для онлайн-бетінгу. Робоча поїздка збіглася з фінальною частиною Олімпійських ігор. Як людина, яка на той момент уже сім років працювала в боксі, Красюк просто не міг пропустити таку подію і відвідав "ExCeL-Arena".

Саме там промоутер на власні очі побачив тріумф Усика та його знаменитий гопак на олімпійському рингу, який підкорив увесь світ. Ця зустріч і стала початком їхнього знайомства.

Ризик, який виправдав себе на 100%

Невдовзі після Олімпіади знайомство переросло у підписання професійного контракту. Красюк наголосив, що Усик тоді пішов на величезний ризик, адже відхилив пропозиції з США та вирішив будувати кар'єру в Україні.

На той момент усі його радники були проти цього. Вони казали: "Ну яка там перспектива, це ж Україна, ну що там?". Але все ж таки не так сталося, як гадалося. І за підсумком ми маємо легендарного чемпіона,

– підсумував Красюк.

Зазначимо, що у 2025 році Красюк оголосив про завершення 12-річної співпраці з Усиком у ролі його промоутера.