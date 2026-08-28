Красюк знайшов погану закономірність для Джошуа, пов'язану з Усиком

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк побачив тенденцію, яка об'єднує три останні бої українського чемпіона, британця Ентоні Джошуа та ще одного нашого співвітчизника Даніеля Лапіна. Усі ці боксери мали проблеми після проходження фактично одного й того самого табору.

Красюк переконаний, що Джошуа варто звернути на це увагу перед суперфайтом із Тайсоном Ф'юрі. І наводить приклад іншого видатного суперважковаговика – Володимира Кличка, пише 24 Канал.

Як тренувальний табір вплинув на Усика, Джошуа і Лапіна

Олександр Красюк озвучив думку, яку почув у боксерській спільності: мовляв, Даніель Лапін, Ентоні Джошуа та Олександр Усик перед своїми останніми наразі боями пройшли практично один і той самий тренувальний табір. Зрештою молодий українець зазнав своєї першої поразки у профі, а Усик і Джошуа перемогли, але з величезними труднощами.

Промоутер висловив повагу до Єгора Голуба, який готував Лапіна, Усика і Джошуа до їхніх поєдинків у ролі тренера, а колись працював з Денисом Берінчиком, назвавши його своїм другом. Але тенденцію справді важко не помітити.

Що треба зробити Джошуа для перемоги над Ф'юрі

Красюк вважає, що для британця у тренувальному таборі потрібно створити особливі умови – йдеться про людину, яка стане для нього головним авторитетом і зможе "привести все до ладу".

Джошуа бракує у тренувальному таборі наставника. Людини, яку він слухав би на 100 відсотків. Людини, яку він поважає. Це навіть не обов’язково має бути хтось із боксу. Це може бути, не знаю, священник, якийсь фінансовий консультант чи будь-хто інший, кого він слухав би. Людина, яка могла б упорядкувати його думки,

– пояснив свою думку Красюк.

Він також навів приклад Володимира Кличка, якого вважає дуже схожим на Джошуа за профайлом. Кар'єра українця повністю змінилася, коли в його житті з'явилася така фігура як Еммануель Стюарт – той зміг "залізти йому в голову та впорядкувати його думки". Те ж саме потрібно зараз і Джошуа, особливо перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі.