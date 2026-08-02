За словами Красюка, у житті Усика було багато вдалих обставин і щасливих збігів, які сприяли його становленню та допомогли досягти успіху. Про це він розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Дар'ї Дідковської.

Що Красюк розповів про Усика

Водночас він наголосив, що це жодним чином не применшує заслуг самого спортсмена.

Олександра Усика Господь Бог узяв за вуха, в лоба поцілував і сказав: "Ти будеш тим, ким тобі судилося стати". Занадто багато було сприятливих збігів у його житті. Це не применшує його досягнень, але Господь поцілував його,

– сказав Красюк.

Експромоутер також зазначив, що під цим висловом не має на увазі належність до певної релігії чи конфесії. На його думку, йдеться про вроджені якості людини, серед яких особливе місце займає харизма.

Як приклад Красюк навів дебют Усика на американському ринку у 2016 році. Тоді українець, який майже не володів англійською мовою, вийшов на сцену під час боксерського шоу в Лос-Анджелесі та сказав лише кілька простих фраз англійською. Однак, за словами Красюка, навіть цього вистачило, щоб привернути увагу журналістів.

Він сказав: "Hello everybody people. I am Alexander Usyk. See you Saturday night". Але люди буквально не могли відвести від нього погляду. Це не слова і не мова, а сила, яка живе в душі та серці цієї людини. Це один із тих моментів, коли можна сказати, що Боженька поцілував людину,

– підсумував він.

Нагадаємо, наразі Усик готується до свого наступного поєдинку, який має стати фінальним у його професійній кар'єрі. Команда українського боксера веде переговори з лігою Дейни Вайта Zuffa Boxing щодо організації бою проти американця Деонтея Вайлдера. Очікується, що прощальний поєдинок відбудеться у США.

Раніше Усик добровільно звільнив свої чемпіонські титули.