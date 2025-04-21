"Я готовий": дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Олександр Усик беззаперечно головна зірка надважкого дивізіону станом на зараз. Кожен боксер хоче битись проти українського чемпіона, аби заволодіти його короною.

Відомий боксер з Узбекситану висловився стосовно Олександра Усика. Чемпіон Олімпійський ігор кинув виклик Королю хевівейту, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Хто хоче битись з Усиком

Провести бій проти Олександра Усика висловив бажання Баходір Джалолов. На думку узбекистанського боксера, він готовий битися за чемпіонський титул та отримати його якомога швидше.

Я на 100% до цього готовий. Я готовий битися з найкращими бійцями важкої ваги. Усик, Джошуа я готовий боротися з ними

– сказав Джалолов.

Зазначимо, що Баходір Джалолов двічі вигравав Олімпійські ігри – 2020, 2024 роки. У професійному ринзі узбекистанський боксер провів 15 поєдинків та не зазнав жодної поразки.

У минулому поєдинку Баходір Джалолов бився проти Ігоря Шевадзуцького у квітні цього року. Тоді узбекистанець здолав українського боксера одноголосним рішенням суддів.