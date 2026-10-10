Український боксер записав звернення до представника Даніеля Дюбуа, якого він здолав у липневому реванші 2025 року. У своєму інстаграм-акаунті спортсмен зазначив, що все ще очікує на обіцяну автівку.

Історія про те, як Воррен обіцяв Усику елітний автомобіль

Перед реваншем із Дюбуа українець розповідав, що Воррен пообіцяв подарувати йому новенький Bentley в разі перемоги над британським боксером.

Френку, ми ж домовлялися. Де мій "Бентлі"? Френку, ти ж чоловік,

– сказав Усик.

Усик сприйняв цю обіцянку як додаткову мотивацію та навіть жартував, що готовий переробити автомобіль із правим кермом.

Не "якщо", а коли я переможу, він подарує мені її. Правий руль? Не проблема, я перероблю,

– говорив він.

Нагадаємо, у першому поєдинку в серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. У реванші, який відбувся в липні 2025-го, українець знову здобув дострокову перемогу, відправивши суперника в нокаут у п'ятому раунді.