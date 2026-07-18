"Це бій мрії": Усик назвав боксера, який переміг би його

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів про свій бій мрії. Непереможний українець хотів би помірятися силами з легендарним Мухаммедом Алі.

Відповідаючи на питання, з ким би Усик хотів битися серед усіх бійців минулого і сьогодення, 39-річний українець без вагань назвав Мухаммеда Алі. Його слова передає FightHype.

Усик назвав найвеличнішого боксера

Український боєць також розповів, за яким сценарієм відбувалося б його протистояння з покійним американцем. Олександр не погодився, що зміг би легко перемогти Алі й наполіг, що саме суперник зумів би завоювати перемогу.

Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не виграв. Мухаммед Алі переміг би,

– сказав Олександр.

Усик додав, що Алі переміг би роздільним рішенням. Також він погодився, що Мухаммед – найвеличніший боксер.

Нагадаємо, Мухаммед Алі є кумиром Усика в боксі й українець неодноразово заявляв, що американець є найкращим бійцем світу.

Цікаво, що обох боксерів пов'язують чимало фактів. Зокрема, спортсмени народилися 17 січня, а також мають збігаються їх антропометричні дані – зріст в обох 191 сантиметр та розмах рух 198 сантиметрів.

Усик та Алі ставали олімпійськими чемпіонами та здобували статус абсолютного чемпіона на професійному ринзі.