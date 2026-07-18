Отвечая на вопрос, с кем из всех боксеров прошлого и настоящего Усик хотел бы сразиться, 39-летний украинец без колебаний назвал Мухаммеда Али. Его слова передает FightHype.

Усик назвал величайшего боксера

Украинский боец также рассказал, по какому сценарию проходило бы его противостояние с покойным американцем. Александр не согласился с тем, что смог бы легко победить Али, и настоял, что именно соперник сумел бы одержать победу.

Это был бы тяжелый бой. 12, возможно, даже 15 раундов, но я бы не выиграл. Мухаммед Али победил бы,

– сказал Александр.

Усик добавил, что Али победил бы раздельным решением. Также он согласился, что Мухаммед – величайший боксер.

Напомним, Мухаммед Али является кумиром Усика в боксе, и украинец неоднократно заявлял, что американец – лучший боксер мира.

Интересно, что обоих боксеров связывает немало общих черт. В частности, спортсмены родились 17 января, а также у них совпадают антропометрические данные – рост у обоих 191 сантиметр, а размах рук – 198 сантиметров.

Усик и Али становились олимпийскими чемпионами и завоевывали статус абсолютного чемпиона на профессиональном ринге.