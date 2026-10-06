Усик чи Кличко: хто найсильніший український боксер в історії

Хто сильніший, Олександр Усик чи брати Кличко, однозначної відповіді на це питання немає. Боксери виступали в різні епохи, мали різні стилі та ніколи не зустрічалися на рингу. Водночас вони залишили вагомий слід в історії світового боксу.

Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та суперважкій вагових категоріях. Його головними перевагами вважаються робота ніг, швидкість, високий темп бою та здатність змінювати тактику безпосередньо під час поєдинку. Українець також двічі переміг Тайсона Ф'юрі та здобув перемоги над Ентоні Джошуа, пише 24 Канал.

Пітер Ф'юрі назвав Усика досконалішим бійцем

Відомий британський тренер Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона Ф'юрі, порівняв Володимира Кличка та Олександра Усика. На його думку, саме Усик є більш універсальним боксером.

Як пише Boxing News 24, в інтерв'ю він зазначив, що Усик здатний змінювати тактику та стиль залежно від розвитку бою.

Володимир бився так, як і личить великому чоловікові. Він бився з найкращими боксерами свого часу, але Усик досконаліший боєць,

– заявив тренер.

За його словами, українець має широкий арсенал навичок і вміє перемикатися між різними стилями під час поєдинку, що створює серйозні проблеми для суперників.

Показовим є й те, що Кличко-молодший свого часу поступився Тайсону Ф'юрі, тоді як Усик двічі переміг британця.

Олександр Усик / Фото Getty Images

Богачук назвав братів Кличків символом українського боксу

Водночас український боксер Сергій Богачук вважає, що порівнювати представників різних поколінь некоректно. За його словами, кожна епоха мала власний контекст.

При цьому особисто для нього головними орієнтирами залишаються Віталій та Володимир Клички.

Це різні епохи. Але для мене – брати Клички. Я на них ріс. Вони були прикладом: українці, які з нуля стали світовими зірками,

– розповів Богачук сайту sport-express.

Боксер зазначив, що саме брати Клички справили на нього найбільший вплив і залишили вагомий слід у світовому боксі.

Володимир Кличко та Леннокс Льюїс / Фото Getty Images

Водночас Богачук висловив величезну повагу до Усика. На його думку, Олександр уже давно не потребує додаткових доказів своєї величі.

Усик – легенда. Такого боксера в надважкій вазі ми ще довго не побачимо. Його функціонал, психологія, спокій – це топ-рівень,

– сказав він.

Кличко вважає, що найкращого визначить лише бій

Сам Віталій Кличко вважає некоректними спроби визначити, хто з українських чемпіонів сильніший.

Віталій Кличко / Фото Getty Images

За його словами, Віталій Кличко, Володимир Кличко та Олександр Усик мають абсолютно різні стилі, тактику та манеру ведення бою.

Всі три боксери різні. Абсолютно різні за стилем, тактикою, манерою ведення поєдинку. Хто найкращий? Питання некоректне. Відповідь на це питання могла бути дана виключно в поєдинку,

– зазначив Кличко на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Він порівняв цю дискусію зі суперечками про те, хто був би сильнішим у прямому протистоянні – Майк Тайсон чи Мохаммед Алі.