Усик стал абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Его главными преимуществами считаются работа ног, скорость, высокий темп боя и способность менять тактику прямо во время поединка. Украинец также дважды победил Энтони Джошуа, пишет 24 Канал.

Питер Фьюри назвал Усика более совершенным бойцом

Известный британский тренер Питер Фьюри, дядя Тайсона Фьюри, сравнил Владимира Кличко и Александра Усика. По его мнению, именно Усик является более универсальным боксером.

Как пишет Boxing News 24, в интервью он отметил, что Усик способен менять тактику и стиль в зависимости от развития боя.

Владимир дрался так, как и подобает великому человеку. Он дрался с лучшими боксерами своего времени, но Усик – более совершенный боец,

– заявил тренер.

По его словам, украинец обладает широким арсеналом навыков и умеет переключаться между разными стилями во время поединка, что создает серьезные проблемы для соперников.

Показательно и то, что Кличко-младший в свое время уступил Тайсону Фьюри, тогда как Усик дважды победил британца.

Александр Усик / Фото Getty Images

Богачук назвал братьев Кличко символом украинского бокса

В то же время украинский боксер Сергей Богачук считает, что сравнивать представителей разных поколений некорректно. По его словам, каждая эпоха имела свой собственный контекст.

При этом лично для него главными ориентирами остаются Виталий и Владимир Кличко.

Это разные эпохи. Но для меня – братья Кличко. Я на них вырос. Они были примером: украинцы, которые с нуля стали мировыми звездами,

– рассказал Богачук сайту sport-express.

Боксер отметил, что именно братья Кличко оказали на него наибольшее влияние и оставили весомый след в мировом боксе.

Владимир Кличко и Леннокс Льюис / Фото Getty Images

В то же время Богачук выразил огромное уважение к Усику. По его мнению, Александр уже давно не нуждается в дополнительных доказательствах своего величия.

Усик – легенда. Такого боксера в супертяжелом весе мы еще долго не увидим. Его функционал, психология, спокойствие – это топ-уровень,

– сказал он.

Кличко считает, что лучшего определит только бой

Сам Виталий Кличко считает некорректными попытки определить, кто из украинских чемпионов сильнее.

Виталий Кличко / Фото Getty Images

По его словам, Виталий Кличко, Владимир Кличко и Александр Усик имеют совершенно разные стили, тактику и манеру ведения боя.

Все три боксера разные. Совершенно разные по стилю, тактике, манере ведения поединка. Кто лучший? Вопрос некорректный. Ответ на этот вопрос мог быть дан исключительно в поединке,

– отметил Кличко на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Он сравнил эту дискуссию со спорами о том, кто был бы сильнее в прямом противостоянии – Майк Тайсон или Мохаммед Али.