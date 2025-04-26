"Досягнення говорять за нього": відомий тренер назвав Усика улюбленим боксером

Педро Діас висловився стосовно боксерів усіх часів. Відомий кубинський тренер назвав свого улюбленого бійця в історії цього видпу спорту

Спеціаліст заявив, що це український чемпіон Олександр Усик. Діас пояснив, чому Король хевівейту його улюблений боксер усіх часів, повідомляє 24 канал із посиланням ютуб-канал Віктора Ялимова.

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Чим Усик підкорив Діаса

Педро Діас заявив, що він завжди говорив про двох боксерів. Проте наразі для нього Олександр Усик найбільший боєць усіх часів.

Кубинський спеціаліст виокремив сильні сторони українського чемпіона. На його думку, це висока техніка, чудова тактика та велике змагальне бажання, а також він розумний.

Не забув Пердо Діас про досягнення Олександра Усика у професійному ринзі.

Його досягнення говорять за нього. Усику вдалося підкорити дві найважчі вагові категорії боксу. Він домігся всіх титулів, яких тільки можна досягти,

– сказав Діас.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до бою проти Даніеля Дюбуа. Король хевівейту спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Раніше легендарний тренер Тедді Атлас висловився щодо Олександра Усика. Спеціаліст назвав місце українця серед найвидатніших боксерів в історії.