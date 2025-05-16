Впливовий промоутер розкрив секрет успіху Усика

Олександр Усик за свою кар'єру здолав чимало іменитих суперників. Також український Король хевівейту став асболютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні

У боксерській спільноті високо оцініюють здобутки Олександра. Промоутер Едді Хірн схвально висловився про Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

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Що сказав Хірн про Усика

Спортивний функціонер наголосив, що Олександр Усик має талант від Бога та велику віру. На його думку, завдяки цьому український чемпіон піднявся на вершину боксу.

Я вважаю, що це талант, даний Богом. Я думаю, що його віра екстремально сильна. Він побив більшість бійців на чужій землі, на їхній території, і ментально я вважаю у нього неймовірну перевагу над бійцями,

– сказав Хірн.

Едді Хірн підкреслив, що Тайсон Ф'юрі краще за Олександра Усику у плані трештоку та ігор розуму. Проте український чемпіон провів хорошу роботу та переміг британця.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Король хевівейту битиметься проти британського боксера 19 липня 2025 року у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".