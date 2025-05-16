В боксерском сообществе высоко оценивают достижения Александра. Промоутер Эдди Хирн одобрительно высказался об Усике, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Что сказал Хирн об Усике

Спортивный функционер отметил, что Александр Усик имеет талант от Бога и большую веру. По его мнению, благодаря этому украинский чемпион поднялся на вершину бокса.

Я считаю, что это талант, данный Богом. Я думаю, что его вера экстремально сильная. Он побил большинство бойцов на чужой земле, на их территории, и ментально я считаю у него невероятное преимущество над бойцами,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн подчеркнул, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика в плане трештока и игр ума. Однако украинский чемпион провел хорошую работу и победил британца.

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта сразится против британского боксера 19 июля 2025 года в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".