Британский экс-боксер опубликовал фото после того, как провел 12-раундовый бой на тренировке. Промоутер Эдди Хирн отреагировал на упреки от Фьюри, сообщает 24 канал.

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Что сказал Хирн

Спортивный функционер призвал Тайсона Фьюри вернуться в бокс и провести бой с его подопечным Энтони Джошуа. Хирн отметил, что "Цыганский король" дразнит всех, намекая на камбэк.

Промоутер рассказал, что он видел сообщение британца в инстаграме, где он проводит бой на тренировке.

Даже сегодня я вышел с пресс-конференции, зашел в Instagram, он там боксирует 12 раундов. Почему он это делает? Ты намеренно играешь с нашими чувствами или ты возвращаешься? Просто дай нам знать. Освободи нас от наших страданий,

– цитирует Хирна SkySports.

Напомним, что Тайсон Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику. В начале января 2025 года "Цыганский король" объявил о решении завершить боксерскую карьеру.

Ранее Александр Усик ответил, готов ли он провести трилогию с Тайсоном Фьюри после боя против Даниэля Дюбуа.