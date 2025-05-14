Сейчас Тайсон Фьюри наслаждается временем с семьей и заслуженной пенсией. Однако слухи о возможном возвращении "Цыганского короля" в профи-ринг не угасают.

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Менеджер Фьюри отреагировал на тренировку Тайсона

В СМИ активно обсуждают британское противостояние Фьюри против Энтони Джошуа.

Менеджер британца Спенсер Браун отреагировал на видео Тайсона, который тренируется под руководством своего тренера Шугара-Гилла Стюарда. Представитель команды бывшего чемпиона мира рассказал, что Фьюри приобрел новые боксерские перчатки и шорты.

Эти слова менеджера экс-боксера снова подогревают интерес к возможному камбэку Тайсона, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Он приобрел новую пару боксерских ботинок, так что это вам говорит? На днях я был с ним в Шотландии, мы прекрасно провели время, он был счастлив, выпили несколько бокалов пива. Он находится в хорошей форме. Он приобрел себе новые боксерские ботинки и новые боксерские шорты. Скоро сами все узнаете, не так ли? Он дал вам небольшой намек. Посмотрим, но все хорошие вещи приходят в свое время,

– заявил Браун.

Интересно, что недавно Александр Усик заговорил о трилогии с Тайсоном Фьюри. Также украинец верит, что "Цыганский король" выйдет в ринг против Энтони Джошуа.

Сейчас за спиной 36-летнего британца 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой в 37-ми проведенных поединках.