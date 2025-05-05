Украинский боксер ради организации этого мегафайта обратился к Богу. Александр Усик верит, что Иисус может помочь Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа организовать британскую дуэль в ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Усик хочет боя Фьюри – Джошуа

Усик назвал поединок Фьюри – Джошуа большим боем, который должен состояться.

Хочу ли я этот бой, или верю, что он таки состоится? Я верю в Иисуса. Возможно, ночью я помолюсь Иисусу и попрошу: "Отче, помоги, пожалуйста, этим двум ребятам организовать этот бой". Это будет действительно большой поединок – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа,

– сказал Усик.

Напомним, что "Цыганский король" в очередной раз закончил с боксом в начале 2025-го года, когда в прошлом году дважды подряд проиграл Усику. Зато Энтони должен вернуться в ринг в этом году, но перед этим должен лечь на операционный стол из-за травмы локтя.

К слову. 35-летний Энтони Джошуа провел на профи-ринге 32 поединка – 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях. В то же время Тайсон Фьюри закончил карьеру на статистике в 34 победы и 2 поражения в 37-ми поединках. Также первый бой против Деонтея Уайлдера закончился ничьей.

Интересно, что среди этой двойки Александр выбирает себе соперника для прощального боя в карьере. Также украинский чемпион мира спрогнозировал, кто бы мог победить сейчас в возможном реванше Дюбуа – Джошуа. Украинец делает ставку на Эй Джея.