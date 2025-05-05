Український боксер заради організації цього мегафайту звернувся до Бога. Олександр Усик вірить, що Ісус може допомогти Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа організувати британську дуель у ринзі, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Усик хоче бою Ф'юрі – Джошуа

Усик назвав поєдинок Ф'юрі – Джошуа великим боєм, який повинен відбутись.

Чи я хочу цей бій, чи вірю, що він таки відбудеться? Я вірю в Ісуса. Можливо, вночі я помолюся Ісусу та попрошу: "Отче, допоможи, будь ласка, цим двом хлопцям організувати цей бій". Це буде дійсно великий поєдинок – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що "Циганський король" вчергове закінчив із боксом на початку 2025-го року, коли торік двічі поспіль програв Усику. Натомість Ентоні повинен повернутись у ринг у цьому році, але перед цим повинен лягти на операційний стіл через травму ліктя.

До слова. 35-річний Ентоні Джошуа провів на профі-рингу 32 поєдинки – 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках. Водночас Тайсон Ф'юрі закінчив кар'єру на статистиці у 34 звитяги та 2 поразки у 37-ми двобоях. Також перший бій проти Деонтея Вайлдера закінчився нічиєю.

Цікаво, що серед цієї двійки Олександр обирає собі суперника для прощального бою у кар'єрі. Також український чемпіон світу спрогнозував, хто б міг перемогти зараз у можливому реванші Дюбуа – Джошуа. Українець робить ставку на Ей Джея.