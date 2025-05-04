Ей Джей розповів, що йому потрібна операція. Також британський боксер назвав приблизний термін повернення до поєдинків, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Варто назвати трилогію": легендарний боксер обрав ідеального суперника для Усика

Терміни відновлення Джошуа

Ентоні Джошуа наголосив, що зовсім скоро ляже на операційний стіл. Адже Ей Джей має проблеми з ліктем, що потребує хірургічного втручання.

Колишній чемпіон світу розповів, що відновлення після операції триватиме декілька місяців.

Я намагаюся привести своє тіло до ладу. Мені справді потрібно зробити невелику операцію на лікті, десь у травні. Ми узгоджуємо деталі. Я не буду в спортзалі приблизно шість-вісім тижнів, а потім, коли одужаю, повернуся,

– сказав Ей Джей.

Ім'я наступного суперника Ентоні Джошуа наразі невідомо. Британський боксер сподівається на повернення Тайсона Ф'юрі, щоб провести поєдинок.

Нагадаємо, що востаннє Ей Джей бився у вересні минулого року. Тоді британець поступився земляку Даніелю Дюбуа нокаутом у 5 раунді бою за звання чемпіона світу IBF у надважкій вазі.