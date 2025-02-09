Олександр Усик володіє трьома головними поясами у надважкій вазі – WBC, WBO та WBA. Проте Король хевівейту може поступово втратити усі чемпіонські титули, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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У чому причина?

Олександра Усика чекає повторення сценарію, який відбувся після першої звитяги над Тайсоном Ф'юрі. Тоді український чемпіон вимушено відмовився від поясу IBF на користь бою Джошуа – Дюбуа.

Причина полягає у тому, що Король хевівейту не проводить захист титулів проти обов'язкових претендентів або тимчасових чемпіонів. Проте організації можуть полегшити долю українського чемпіона.

Олександр Усик зможе зберегти пояси за однієї умови. Український боксер має найближчим часом домовитись про бій за титул абсолютного чемпіона світу проти переможця протистояння Дюбуа – Паркер.

До слова. Олександр Усик після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі приняв виклик від Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться 22 лютого у Ер-Ріяді. На кону поєдинку титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF, а також шанс битись з Олександром Усиком.