Життя на дві країни: де зараз Усик

Український боксер Олександр Усик продовжує поєднувати життя в Україні з тривалими перебуваннями за кордоном. Нині його родина фактично мешкає на дві країни – Україну та Іспанію.

Сам спортсмен родом із Сімферополя, що в Криму. Де українець проживає зараз, розповість 24 Канал.

Де зараз живе Усик

Він тривалий час проживав під Києвом (у 2022 році окупанти пошкодили його родинний будинок у Ворзелі). Він регулярно виїжджає за кордон для проведення тренувальних зборів перед великими поєдинками та подорожей, після чого одразу повертається додому.

Спортивна база Усика розташована в іспанському місті Гандія. Саме там боксер нещодавно перебував разом із дружиною Катериною, де вони поєднують відпочинок, ділячись яскравими світлинами, та поступову підготовку до наступного бою, який може стати "останнім танцем" у його професійній кар'єрі.

Олександр Усик з дружиною Катериною / Фото інстаграм дружини боксера

Водночас сини Олександра, Кирило та Михайло, наразі постійно проживають в Іспанії разом із дідусем та бабусею (батьками Катерини). Там хлопці ходять до школи та активно займаються дзюдо. Що стосується дружини Катерини та доньок боксера, то вони не прагнуть залишати Україну і більшість часу проводять на батьківщині.

Попри щільний графік тренувань в Іспанії, Усик не забуває про український футбол.

Усик з бронзовою медаллю Полісся / Фото з інстаграму українського боксера

Як віцепрезидент Полісся, він є частим гостем на іграх команди. Боксер підтримував "вовків" за кордоном під час їхнього цьогорічного виступу в єврокубках, а також нещодавно відвідав домашній матч проти Кудрівки, де йому урочисто вручили бронзову медаль за підсумками минулого сезону.