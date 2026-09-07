Сам спортсмен родом из Симферополя, что в Крыму. Где сейчас проживает украинец, расскажет 24 Канал.

Где сейчас живет Усик

Он долгое время проживал под Киевом (в 2022 году оккупанты повредили его семейный дом в Ворзеле). Он регулярно выезжает за границу для проведения тренировочных сборов перед большими поединками и путешествиями, после чего сразу возвращается домой.

Спортивная база Усика расположена в испанском городе Гандия. Именно там боксер недавно находился вместе с женой Екатериной, где они совмещают отдых, делясь яркими фотографиями, и постепенную подготовку к следующему бою, который может стать "последним танцем" в его профессиональной карьере.

Александр Усик с женой Екатериной / Фото из инстаграма жены боксера

В то же время сыновья Александра, Кирилл и Михаил, в настоящее время постоянно проживают в Испании вместе с дедушкой и бабушкой (родителями Екатерины). Там мальчики ходят в школу и активно занимаются дзюдо. Что касается жены Екатерины и дочерей боксера, то они не стремятся покидать Украину и большую часть времени проводят на родине.

Несмотря на плотный график тренировок в Испании, Усик не забывает об украинском футболе.

Усик с бронзовой медалью Полесья / Фото из инстаграма украинского боксера

Как вице-президент Полесья, он является частым гостем на матчах команды. Боксер поддерживал "волков" за рубежом во время их выступления в еврокубках в этом году, а также недавно посетил домашний матч против Кудровки, где ему торжественно вручили бронзовую медаль по итогам прошлого сезона.