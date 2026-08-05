Діти Усика: що відомо про спадкоємців чемпіона

Український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною виховує чотирьох дітей – двох доньок і двох синів. Через повномасштабне вторгнення родина тимчасово живе в різних країнах: доньки залишаються з мамою в Києві, а сини нині перебувають в Іспанії.

Попри вимушену розлуку, Олександр і Катерина підтримують теплі стосунки з дітьми та намагаються проводити з ними якомога більше часу, щойно з'являється така можливість. Детальніше про родину Усиків розповість 24 Канал.

Що відомо про дітей Олександра та Катерини Усик

Найстарша донька, Єлизавета Усик, народилася у 2010 році. Нині 16-річна дівчина живе у Києві разом із матір'ю. Саме Єлизавета свого часу подарувала батькові його знаменитий талісман, іграшкового віслючка Іа, якого боксер багато років брав із собою на поєдинки. Протягом тривалого часу родина оберігала доньку від надмірної уваги медіа, однак останнім часом вона дедалі частіше з'являється у публічному просторі.

Старший син Кирило, який народився у 2013 році, разом із молодшим братом Михайлом (2015 року народження) від початку повномасштабного вторгнення проживає в Іспанії. Хлопці перебувають під опікою бабусі та дідуся, батьків Катерини Усик, навчаються та професійно займаються дзюдо. Попри спортивну кар'єру батька, обидва сини обрали саме цей вид єдиноборств, а не бокс.

Діти Олександра Усика / Фото інстаграм Катерини Усик

Наймолодша донька подружжя, Марія, якій зараз близько двох із половиною років, живе разом із мамою у Києві. Катерина Усик регулярно ділиться у соцмережах світлинами донечки, показуючи, як вона росте. Сам Олександр Усик також нерідко публікує теплі сімейні кадри, на яких проводить час, грається або тренується разом із Марією.