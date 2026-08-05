Несмотря на вынужденную разлуку, Александр и Екатерина поддерживают теплые отношения с детьми и стараются проводить с ними как можно больше времени, как только появляется такая возможность. Подробнее о семье Усиков расскажет 24 Канал.

Что известно о детях Александра и Екатерины Усик

Старшая дочь, Елизавета Усик, родилась в 2010 году. Сейчас 16-летняя девушка живет в Киеве вместе с матерью. Именно Елизавета в свое время подарила отцу его знаменитый талисман – игрушечного ослика Иа, которого боксер много лет брал с собой на поединки. Долгое время семья оберегала дочь от чрезмерного внимания со стороны СМИ, однако в последнее время она все чаще появляется на публике.

Старший сын Кирилл, родившийся в 2013 году, вместе с младшим братом Михаилом (2015 года рождения) с начала полномасштабного вторжения проживает в Испании. Мальчики находятся под опекой бабушки и дедушки, родителей Екатерины Усик, учатся и профессионально занимаются дзюдо. Несмотря на спортивную карьеру отца, оба сына выбрали именно этот вид единоборств, а не бокс.

Дети Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Самая младшая дочь супругов, Мария, которой сейчас около двух с половиной лет, живет вместе с мамой в Киеве. Екатерина Усик регулярно делится в соцсетях фотографиями дочери, показывая, как она растет. Сам Александр Усик также нередко публикует теплые семейные снимки, на которых проводит время, играет или тренируется вместе с Марией.