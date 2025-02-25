Битва непереможених: легенда боксу назвав неочікуваного суперника для Усика

Олександр Усик близький до того, аби завершити боксерську кар'єру. Український чемпіон проведе пару боїв перед тим, як повісити рукавички на цвях та піти на заслужений відпочинок.

Серед претендентів на поєдинок Усиком чимало іменитих бійців. Дюк Маккензі висловися стосовно майбутнього Короля хевівейту та назвав боксера, з яким він має побитись, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Маккензі про наступного опонента Усика

Легенда боксу вважає, що Олександр Усик має побитись з Даніелем Дюбуа. Проте перед цим йому варто зійтись у поєдинку з іншим відомим боксером.

На думку Дюка Маккензі, Усик повинен розділити ринг з Агітом Кабаєлом. Тоді як Даніель Дюбуа битиметься з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

У Дюбуа є рахунки з Усиком, і він думає, що може все виправити, але в ідеальному світі потрібен бій проти Джозефа Паркера. У цей час Усик міг би зустрітись з кимось на кшталт Агіта Кабаєла, а після цього вони поб'ються один з одним,

– підсумував Маккензі.

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл в ніч з 22 на 23 лютого переміг Чжана Чжилея в межах вечора боксу в Ер-Ріяді. Непереможений німець нокаутував китайського гіганта та став володарем титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.