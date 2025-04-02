"Дуже складний бій": відомий промоутер застеріг Усика від реваншу із Дюбуа

Олександр Усик має наміри вдруге розділити ринг із Даніелем Дюбуа. Потенційний реванш українського чемпіона та "Динаміта" бурхливо обговорюють у боксерській спільноті.

Думки стосовно бою між Усиком та Дюбуа різняться. Едді Хірн висловився щодо реваншу двох іменитих супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Хірн оцінив реванш Усик – Дюбуа

Промоутер заявив, що Олександру Усику варто піти на пенсію. На його думку, Король хевівейту має покинути бокс, адже він вже став найкращим та був неймовірним протягом кар'єри.

Хірн також наголосив, що бій проти Даніеля Дюбуа це можливість для українця. Адже Усик може вдруге стати асболютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Він уже перемагав Дюбуа, але це буде дуже складний бій, особливо враховуючи форму Даніела та його імпульс. Дюбуа стане серйозним випробуванням, і якщо цей поєдинок відбудеться, це буде чудово,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Олександр Усик назвав найважчого суперника у кар'єрі. На його думку, це був британський боксер Тайсон Ф'юрі, якого українець двічі переміг у 2024 році.