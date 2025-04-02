Наприкінці лютого 2025 року Володимир Зеленськи привіз на зустріч із Дональдом Трампом чемпіонський пояс Олександра Усика. Президент України дотримав свою обіцянку, адже казав очільнику США, що привезе йому подібний подарунок від боксера.

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Чи готовий Усик віддати пояси Трампу заради припинення війни

Пояс WBC так і залишився у Білому домі, адже зустріч Зеленського та Трампа закінчилась не надто приємно. Очільники обох країн словесно посварились, а пояс так і залишився лежати на столі у Вашингтоні.

Олександр Усик відверто заявив, що б він зробив зі своїми поясами, якби вони допомогли наблизити мир в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Washington Post.

Тут питання не в тому, чи заслуговує Трамп цей пояс. Якби це могло привести до миру в Україні, то я готовий віддати всі свої пояси,

– сказав український боксер.

Відзначимо, що вже у поточному році Усик може повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Для цього Олександру потрібно провести реванш з Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF. Також є чимало інформації про можливий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера та битву в октагоні проти Джейка Пола. Двобою з останнім зараз найбільше уваги приділяють у пресі.

Президент PFL вже навіть запевнив, що готовий взятись за організацію шоу Усик – Пол-молодший у наступному 2026 році.