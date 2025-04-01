На думку Гарета Девіса, поєдинок Олександр Усик – Джейк Пол взагалі не збере ажіотаж та нікому не потрібен. Експерт не розуміє, чим керується український боксер, коли хоче вийти в октагон, інформує 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Думка експерта щодо бою Усик – Пол

Девіс відзначив, що у такому бою Усик зможе заробити орієнтовно 50 мільйонів доларів. Однак сподівається, що Олександр відмовиться від ідеї проведення такого поєдинку за правилами MMA, адже немає досвіду поєдинків в октагоні.

Цей поєдинок нікому не потрібен, його не дивитимуться фанати боксу. Навіщо їм бій в октагоні за правилами ММА? Ви коли-небудь бачили, щоб Усик бився у партері, виконував якусь роботу на покритті?

– заявив експерт.

Оглядач боксу додав, що бій із Полом ніяк не вплине на спадщину Усика та його авторитет у спорті.

Девіс відзначив, що колишній чемпіон світу та його друг Карл Фроч переміг би Джейка Пола однією зв'язаною рукою за спиною. Також усі шанси на перемогу має й Усик. Якщо Олександр потужно влучить по скандальному бійцю, то відправить Пола-молодшого у швидкий нокаут.

Відзначимо, що раніше виклик непереможному українцю кидав вже ексчемпіон UFC Алекс Перейра. У команді Усика теж не виключають цього двобою. Хоча пріоритетом є бій за "абсолют" у хевівейті у боксі проти Даніеля Дюбуа.