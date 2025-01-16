"Вік усіх наздожене": легенда боксу пояснив, чому Усик має завершити кар'єру

Олександр Усик після другого бою з Тайсоном Ф'юрі залишається непереможеним боксером. Багато хто вважає, що українському чемпіону варто завершити кар'єру, адже йому немає чого доводити.

Евандер Холіфілд поділився думкою щодо Усика. Легенда боксу вважає, що 37-річний спортсмен має завершити професійні виступи в ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Чому Усик має завершити кар'єру?

Евандер Холіфілд висловився щодо кар'єри Олександра Усика. Легендарний боксер пояснив, чому український чемпіон має завершити виступи.

Також американець підкреслив, що Усик може завершити кар'єру в одному випадку. Якщо він цілком задоволений своїми здобутками та успіхами.

Холіфілд також зазначив, що лише Олександр може прийняти правильне рішення щодо свого майбутнього.

Олександр може просто піти і сказати, що для нього достатньо або може знову ризикнути і дати комусь шанс. Чи переможе він? Ніхто не знає. Я пішов на пенсію, тому що це було бажання моєї мами. Але я не був готовий здатися навіть після поразок. Не треба заходити так далеко, коли не можеш перемогти низькорівневих суперників, тільки тому, що ці хлопці молодші. Вік усіх наздожене,

– сказав Холіфілд.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Після чого український чемпіон прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.