Одним із таких є Евандер Холіфілд. Легендарний ексбоксер припустив, як би міг закінчитись його бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Гіпотетичний бій Усик – Холіфілд

Холіфілд порівняв себе із непереможним українцем. І це вже не перший випадок, коли Евандер бачить в Усику на ринзі самого себе.

Я думаю, це був би відмінний бій, тому що ми обидва б'ємося однаково. Ми обидва викидаємо багато ударів, ми у відмінній формі та дбаємо про себе,

– сказав Холіфілд.

Нагадаємо, що Евандер робив ставку на Усика у реванші українця проти Ф'юрі. Холіфілд говорив про нокаут, але його не сталось. Бій тривав усі 12 раундів, а усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Олександру – тричі 116-112.

Також раніше Холіфілд назвав головну перевагу Усика, яка забирає усі шанси на звитягу у суперників.