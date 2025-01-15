Одним из таких является Эвандер Холифилд. Легендарный экс-боксер предположил, как бы мог закончиться его бой против чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Гипотетический бой Усик – Холифилд

Холифилд сравнил себя с непобедимым украинцем. И это уже не первый случай, когда Эвандер видит в Усике на ринге самого себя.

Я думаю, это был бы отличный бой, потому что мы оба деремся одинаково. Мы оба выбрасываем много ударов, мы в отличной форме и заботимся о себе,

– сказал Холифилд.

Напомним, что Эвандер делал ставку на Усика в реванше украинца против Фьюри. Холифилд говорил о нокауте, но его не произошло. Бой длился все 12 раундов, а все трое судей единогласно отдали победу Александру – трижды 116-112.

Также ранее Холифилд назвал главное преимущество Усика, которое забирает все шансы на победу у соперников.