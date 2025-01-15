29-летний австралийский боксер решился бросить вызов непобедимому украинцу. Джей Опетая заявил, что ждет телефонного звонка от команды Александра Усика, если им нужен этот поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Опетая хочет боя против Усика

Александр Усик уже тоже высказывался о возможной встрече с чемпионом мира по версии IBF в крузервейте.

Что будет, то будет. Я жду телефонного звонка. Если они хотят этого, то отправьте мне контракт. Давайте сделаем это. Мне плевать,

– сказал Опетая.

Чтобы воплотить эти громкие заявления в реальность Опетаю нужно достичь еще несколько чемпионских целей, а Усику вернуться в крузервейт.

Что известно о вероятном бое Усик – Опетая