По мнению Джорджа Камбососа, бой Александр Усик – Джей Опетая состоится, если того захотят люди. Однако в этом всем есть один важный нюанс – переход в другой вес, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

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Камбосос о возможном бое Усик – Опетая о возможном бое Усик

Австралийский боксер не уверен на все сто процентов, что украинец захочет опускаться в дивизионе. Хотя ранее были слухи, что Усик планирует вернуться в крузервейт, где как раз выступает Опетая.

Усик – это невероятный боксер, трудно осмыслить его уровень. Он постоянно прогрессирует и становится еще лучше. Но если люди захотят увидеть его бой против Опетаи, то он состоится. Все зависит от того, хочет ли Усик возвращаться в крузервейт, ведь он уже и так заработал много денег,

– сказал Камбосос.

Промоутер Эдди Хирн ранее сообщал ориентировочный срок, через который может состояться бой Усик – Опетая. Также руководитель компании "Matchroom Boxing" добавил, что перед этим должен достичь австралиец, чтобы получить поединок против непобедимого украинца.

Сам Джей трезво оценивает свои шансы на бой против Усика.

Только 8 января 2025-го года Джей Опетая брутально нокаутировал в 4-м раунде новозеландца Дэвида Ника. Соперник Опетая даже потерял сознание.