"Він не футболіст": гравець Полісся охарактеризував сильні та слабкі сторони Усика на полі

Олександр Усик нині є віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся". Утім ще взимку він проводив тренувальні збори разом із футболістами та навіть зіграв в одному з контрольних матчів.

Гравець "Полісся" Олександр Андрієвський в інтерв'ю для сайту "Трибуна" пригадав, яким Олександр Усик був під час зборів житомирської команди в Іспанії. Як під час тренування, так і під час матчів.

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Як Андрієвський описав Усика на футбольному полі?

Олександр Андрієвський розповів, що Олександр Усик може чудово виконувати роль силового нападника. Щоправда, по координації відчувається, що він не футболіст, а все ж боксер. Він дуже великий і не такий різкий.

Однак у боротьбі він дуже сильний,

– зазначив футболіст "Полісся".

Він продовжив, що також однією з чеснот Усика, як футболіста, є гарна гра головою.

Що Андрієвський розказав про спільні тренування з Усиком?

За словами гравця житомирської команди, Усик – така постать, про яку треба постійно говорити. Він на це заслуговує. Він прославляє й Україну, й "Полісся" на весь світ. Найдовше час із ним Андрієвський провів саме на зборах в Іспанії.

"Тоді він виходив за нас і був із нами в роздягальні. А ще в нас була командна зустріч, на якій нам усім разом удалось поспілкуватись", – наголосив Андрієвський.

Він додав, що Усика завжди цікаво послухати, бо він номер один у світі. Від такого спортсмена завжди корисно дізнатись, як він готується, як він харчується. А ще запам'яталось те, як боксер емоційно заряджав футболістів перед матчем.

Що відомо про футбол у житті Усика?