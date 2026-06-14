У дитинстві майбутній чемпіон найбільше прагнув мати власну кімнату, а підтримку знаходив у вірі в Бога, до якої його привела бабуся. Про це він розповів на ютуб-каналі Independent Women.

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Що для Усика означає дім?

Новий етап вимушених переїздів розпочався у 2014 році, коли боксеру довелося покинути анексований росіянами Крим та перевезти дружину й дітей до Києва. Повномасштабне вторгнення у 2022 році знову змусило його родину шукати безпечного притулку за кордоном, тоді як сам Олександр на початку великої війни став на захист країни.

Усик згадує, що переломний момент у його сприйнятті дому стався 26 лютого 2022 року. Тоді в його помешканні зібралося близько 30 близьких людей, щоб вирішити, як діяти далі.

На той момент я зрозумів, що дім – це те, що ти захищаєш, де тобі тепло і що ти не хочеш віддавати. Для мене дім – це місце, куточок, де є ікона Бога, моя дружина, мої діти, вода і трошки їжі,

– наголосив боксер.

Де живе Олександр Усик?

Попри можливість оселитися в будь-якій країні світу, чемпіон світу з боксу чітко заявляє, що його домом є Україна. Проте через спортивну кар'єру та безпеку родини його життя фактично розділене між кількома локаціями. Коли починається активний тренувальний табір перед великими поєдинками, Олександр на кілька місяців виїжджає за кордон. Його основна тренувальна база розташована в місті Гандія (Іспанія).

Зараз Олександр разом із дружиною Катериною, старшою донькою Єлизаветою та наймолодшою донечкою Марією проживають у приватному будинку в Київській області. Раніше родина мешкала у власному будинку у селищі Ворзель. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році будівлю захопили та суттєво пошкодили російські окупанти.

Катерина Усик, 16-річна Єлизавета та маленька Марія (народилася у 2024 році) постійно перебувають в Україні. Сини Кирило (12 років) та Михайло (10 років) тимчасово живуть в Іспанії разом із дідусем та бабусею (батьками Катерини).