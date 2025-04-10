Чемпіон світу готовий перейти у надважкий дивізіон задля бою проти Усика

Олександр Усик знаходиться на вершині світового боксу. Тому чимало бійців прагнуть битись проти українського чемпіона, аби зібрати усі лаври.

Хільберто Рамірес влітку битиметься проти Юніеля Дортікоса. Перед поєдинком мексиканський боксер виступив із гучною заявою, пише 24 канал із посиланням на EsNews.

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Що сказав Рамірес

Спочатку Хільберто Рамірес привітав Давіда Бенавідеса з народженням дитина, а також зі здобуттям чемпіонського поясу. Мексиканець заявив, що може провести бій з Бенавідесом до кінця року.

Рамірес наголосив, що йому неважливо, з ким битись. Хілберто підкреслив, що може провести бій з Олександром Усиком та Джеєм Опетаєю, якщо буде можливість.

Я піднімуся в суперважку вагу. Ми обидва шульги, тому фанати побачать цікавий бій. У нас схожі рухи на рингу. Обом буде важко,

– сказав Рамірес.

Зазначимо, що Хільберто Рамірес в останньому бою бився проти Кріса Біллам-Сміта. Мексиканець одностайним рішенням суддів переміг британця та завоював титул WBO.

Раніше Олександр Красюк назвав пріоритетний бій для Олександра Усика наразі. Промоутер заявив, що українець битиметься за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.