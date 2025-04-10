Хильберто Рамирес летом будет драться против Юниеля Дортикоса. Перед поединком мексиканский боксер выступил с громким заявлением, пишет 24 канал со ссылкой на EsNews.
Читайте также Потенциальный соперник Усика посягнул на звездный путь украинского чемпиона
Что сказал Рамирес
Сначала Хильберто Рамирес поздравил Давида Бенавидеса с рождением ребенка, а также с получением чемпионского пояса. Мексиканец заявил, что может провести бой с Бенавидесом до конца года.
Рамирес отметил, что ему неважно, с кем драться. Хилберто подчеркнул, что может провести бой с Александром Усиком и Джеем Опетаей, если будет возможность.
Я поднимусь в супертяжелый вес. Мы оба левши, поэтому фанаты увидят интересный бой. У нас похожие движения на ринге. Обоим будет трудно,
– сказал Рамирес.
Отметим, что Хильберто Рамирес в последнем бою дрался против Криса Биллам-Смита. Мексиканец единогласным решением судей победил британца и завоевал титул WBO.
Ранее Александр Красюк назвал приоритетный бой для Александра Усика на данный момент. Промоутер заявил, что украинец будет драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.