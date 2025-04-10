Хильберто Рамирес летом будет драться против Юниеля Дортикоса. Перед поединком мексиканский боксер выступил с громким заявлением, пишет 24 канал со ссылкой на EsNews.

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Что сказал Рамирес

Сначала Хильберто Рамирес поздравил Давида Бенавидеса с рождением ребенка, а также с получением чемпионского пояса. Мексиканец заявил, что может провести бой с Бенавидесом до конца года.

Рамирес отметил, что ему неважно, с кем драться. Хилберто подчеркнул, что может провести бой с Александром Усиком и Джеем Опетаей, если будет возможность.

Я поднимусь в супертяжелый вес. Мы оба левши, поэтому фанаты увидят интересный бой. У нас похожие движения на ринге. Обоим будет трудно,

– сказал Рамирес.

Отметим, что Хильберто Рамирес в последнем бою дрался против Криса Биллам-Смита. Мексиканец единогласным решением судей победил британца и завоевал титул WBO.

Ранее Александр Красюк назвал приоритетный бой для Александра Усика на данный момент. Промоутер заявил, что украинец будет драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.