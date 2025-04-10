WBO обязала Александра Усика провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Однако украинец может отсрочить этот поединок ради реванша с Даниэлем Дюбуа, на кону которого должно стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

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Хочет повторить путь Усика

На бой против "Динамита" также претендует Паркер. В феврале 2025-го года Джозеф должен был подраться с Дюбуа, но встреча сорвалась в последний момент из-за болезни британца. Поэтому у обоих боксеров есть незаконченное дело.

В общем Джозеф Паркер рассказал, что хотел бы повторить боксерский путь Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

Что я хотел бы сделать, так это драться с Дюбуа. Хочу этого боя. Я смогу отобрать у него титул, а затем победить Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Это лучшее достижение в боксе,

– сделал самоуверенное заявление Паркер.

Справка. Джозеф Паркер в феврале 2025-го года нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе, который в последние дни сменил больного Дюбуа. Эта победа стала для него 36-й (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти боях.

Уже в ближайшее время определится, будет ли Дюбуа свободным, чтобы подраться с новозеландцем. Даниэль рассказывал, что готов провести реванш с Усиком уже в июле 2025 года. В то же время британский боксер отмечал, что хотел бы таки выйти в ринг против Паркера, чтобы довести их дело до конца.