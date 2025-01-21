"Мені було дуже важко": Усик зізнався, що хотів завершити кар'єру

Олександр Усик вважається одним з найкращих боксерів сучастності. Однак на його шляху до вершини траплялись злети і падіння.

Український чемпіон пригадав початок своєї кар'єри. Боксер розповів про тогочасні переживання та емоції з якими він зіштовхнувся, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також "Чотири хвилини": відомий промоутер заявив, що Усика врятували у бою з Дюбуа

Усик хотів покинути бокс

Олександр Усик розповів про часи, коли він виступав на аматорському рівні. Український чемпіон пригадав свою першу поразку в ринзі.

Король хевівейту зізнався, що емоціонально важко пережив невдачу. Боксер розповів, що в той час задумався щодо того, аби завершити кар'єру.

Це був турнір у Криму. Мені тоді було дуже важко, я дійсно думав закінчити з боксом. Я думав, що я поганий боксер, якщо я програв. Приходжу додому кажуть батькові: Привіт, я програв. Він сказав мені: добре без проблем, спробуй ще. Я йому зізнався, що хотів закінчити з боксом, але мій батько розповів мені про Евандера Холіфілда і це змусило мене відкинути ці думки,

– розповів Усик.

Наразі Олександр Усик залишається непереможеним у професійному ринзі. Український боксер провів 23 бої та здобув 23 перемоги – 14 нокаутом.

Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу після першого поєдинку, а у другому бою вдало захистив пояси. Також Олександра було визнано найкращим боксером 2024 року за версією WBC.