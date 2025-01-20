Британський функціонер вважає, що "Динаміт" мав перемогти Усика. Засновник Queensberry Promotions заявив, що рефері врятував українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Усик мав програти

Френк Воррен представляє інтереси Даніеля Дюбуа. Тому британський промоутер, як і у випадку з Тайсоном Ф'юрі, вважає, що його підопічний переміг Олександра Усика у бою.

Функціонер обурений тим, що український чемпіон отримав чимало часу на відпочинок під час поєдинку. Саме це завадило Дюбуа перемогти Усика у запеклому протистоянні.

Так, я досі вірю, що Дюбуа тоді переміг Усика, але що тоді було у голові рефері, перерва на 4 хвилини? Як би не це, то Даніель просто б накинувся на Усика. Це не був удар нижче пояса. А рефері дав Усику чотири хвилини на відпочинок. Олександр вже навіть був готовий продовжувати, але йому сказали чекати,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у Вроцлаві. Хоча український чемпіон переміг технічним нокаутом у 9-му раунді, але бій запам'ятався підступним ударом нижче пояс від британця.