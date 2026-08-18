Катерина опублікувала в інстаграм спільну фотосесію з Олександром. На світлинах подружжя позує в обіймах, а на одному з кадрів разом катається на гідроциклі.

Нові світлини подружжя Усиків

Місцем відпочинку Катерина вказала Іспанію, додавши до публікації емодзі у вигляді поцілунків і морських хвиль. Раніше Олександр також публікував звідти відео зі свого тренування, тож спортсмен, схоже, поєднує відпочинок із підтриманням фізичної форми.

Наразі Усик готується до нового етапу кар'єри після рішення відмовитися від усіх чемпіонських титулів. Очікується, що свій останній професійний поєдинок, який сам боксер називає "Last dance", українець може провести наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.

Одним із головних кандидатів на суперника Усика називають американця Деонтея Вайлдера. Організувати потенційний бій планують у США.

Іспанія також має особливе значення для родини Усика. Там наразі тимчасово проживають сини боксера разом із батьками Катерини. Через повномасштабну війну родина змушена жити на дві країни.

Олександр і Катерина Усики перебувають у шлюбі понад 16 років і виховують чотирьох дітей – двох доньок та двох синів.