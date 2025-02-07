Схожий на героя фільму: Усик у стильному образі відвідав Вашингтон

Олександр Усик вражає шанувальників не тільки майстерністю у ринзі. Український чемпіон полюбляє дивувати фанатів незвичними образами.

Нещодавно Король хевівейту разом з дружиною Катериною відвідав Сполучені Штати Америки. Боксер завітав у Вашингтон в межах політичної поїздки, мета якої не розголошується.

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Стильний лук Олександра Усика

Кохана Олександра Усика в інстаграмі поділилась кадрами з візиту боксера у Вашингтон. Український чемпіон з'явився у незвичному та стильному образі, повідомляє 24 канал.

На важливу зустріч Король хевівейту одягнув чорний костюм, який нагадує образ головного героя фільму "Леон". А його дружина Катерина обрала звичайні ділові штани та смугасту сорочку.

Олександр Усик з дружиною завітав у Вашингтон / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик став найкращим боксером 2024 року за версією Асоціації американських журналістів. Експерти високо оцінили досягнення українського чемпіона.