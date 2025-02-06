Король хевівейту переміг всіх іменитих суперників та завоював чимало титулів. Проте залишаються боксери, які хочуть здолати Усика, і один з них, це конголезький супертяж Мартін Баколе, який прагне битись з Олександром.

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Чи битиметься Усик з Баколе

Мартін Баколе неодноразово викликав Олександра Усика на бій. Промоутер Олександр Красюк оцінив шанси на проведення поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Красюк назвав головну мету українського чемпіона на 2025 рік. Промоутер назвав причину, чому Усик не буде битися з Баколе. Він зазначив, що Мартін не володіє жодним з титулів, тому цей бій для Олександра буде не цікавим.

Усик може повернутись на ринг тільки заради чогось незвичайного та екстраординарного – поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Це головна ціль на 2025 рік,

– розповів Красюк.

Олександр Красюк підкреслив, що у цьому полягає план Олександра Усика. Промутер зазначив, раніше у світовому боксі не було нічого подібного. Український чемпіон очікує на результат бою Дюбуа – Паркер.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа битиметься з Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді. На кону поєдинку титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі. Переможець бою зможе битись з Олександром Усиком за звання "абсолюту".