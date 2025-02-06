Король хевивейта победил всех именитых соперников и завоевал немало титулов. Однако остаются боксеры, которые хотят одолеть Усика, и один из них, это конголезский супертяжеловес Мартин Баколе, который стремится драться с Александром.

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Будет ли драться Усик с Баколе

Мартин Баколе неоднократно вызывал Александра Усика на бой. Промоутер Александр Красюк оценил шансы на проведение поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Красюк назвал главную цель украинского чемпиона на 2025 год. Промоутер назвал причину, почему Усик не будет драться с Баколе. Он отметил, что Мартин не владеет ни одним из титулов, поэтому этот бой для Александра будет не интересным.

Усик может вернуться на ринг только ради чего-то необычного и экстраординарного – поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Это главная цель на 2025 год,

– рассказал Красюк.

Александр Красюк подчеркнул, что в этом заключается план Александра Усика. Промутер отметил, ранее в мировом боксе не было ничего подобного. Украинский чемпион ожидает результат боя Дюбуа – Паркер.

Напомним, что Даниэль Дюбуа сразится с Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде. На кону поединка титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе. Победитель боя сможет драться с Александром Усиком за звание "абсолюта".