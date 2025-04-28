"Варто назвати трилогію": легендарний боксер обрав ідеального суперника для Усика

Олександр Усик здолав багатьох іменитих суперників. Здається, що немає боксера, який би міг перемогти українського чемпіона на даний момент.

Рой Джонс-молодший висловився щодо Короля хевівейту. Легенда боксу обрав ідеального суперника для Усика у наступному поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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З ким має битись Усик

Легендарний американський боксер розповів, хто би міг битись проти Олександра Усика в наступного поєдинку. На його думку, це не Даніель Дюбуа.

Рой Джонс-молодший вважає, що українцю потрібно провести трилогію з Ентоні Джошуа. Американець також підкреслив, що Усик має побитись проти Джозефа Паркера.

На мій погляд, Джозеф Паркер був би вибором для Усика. Окрім цього, варто назвати й трилогію з Ентоні Джошуа. Поки невідомо, чи змінився за цей час Ей Джей. Є кілька боксерів, які можуть дати бій Усику, але саме Паркер і Джошуа мої фаворити зараз,

– сказав Джонс-молодший.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа, аби спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Об'єднавчий поєдинок заплановано на 19 липня 2025 року.

Раніше Олександр Усик зустрівся з Джозефом Паркером на турнірі в Італії. Обидва боксери завітали на кулачні бої Bare Knuckle.