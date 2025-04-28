"Варто назвати трилогію": легендарний боксер обрав ідеального суперника для Усика
- Рой Джонс-молодший назвав ідеального суперника для Олександра Усика.
- Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року, щоб спробувати стати абсолютним чемпіоном світу.
Олександр Усик здолав багатьох іменитих суперників. Здається, що немає боксера, який би міг перемогти українського чемпіона на даний момент.
Рой Джонс-молодший висловився щодо Короля хевівейту. Легенда боксу обрав ідеального суперника для Усика у наступному поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
Читайте також Позиція шокує: легендарний боксер назвав місце Усика в історії боксу
З ким має битись Усик
Легендарний американський боксер розповів, хто би міг битись проти Олександра Усика в наступного поєдинку. На його думку, це не Даніель Дюбуа.
Рой Джонс-молодший вважає, що українцю потрібно провести трилогію з Ентоні Джошуа. Американець також підкреслив, що Усик має побитись проти Джозефа Паркера.
На мій погляд, Джозеф Паркер був би вибором для Усика. Окрім цього, варто назвати й трилогію з Ентоні Джошуа. Поки невідомо, чи змінився за цей час Ей Джей. Є кілька боксерів, які можуть дати бій Усику, але саме Паркер і Джошуа мої фаворити зараз,
– сказав Джонс-молодший.
Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа, аби спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Об'єднавчий поєдинок заплановано на 19 липня 2025 року.
Раніше Олександр Усик зустрівся з Джозефом Паркером на турнірі в Італії. Обидва боксери завітали на кулачні бої Bare Knuckle.